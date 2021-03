Criminosos morrem após troca de tiros com a polícia em Igreja Nova

Na manhã deste sábado, dia 27, policiais civis da DEIC (Divisão Especial de Investigações e Capturas da Polícia Civil de Alagoas), coordenados pelo Delegado Gustavo Xavier, efetuaram o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um homicida que atuava nos municípios de Penedo e Igreja Nova.

Durante o cumprimento do mandado, o homicida e mais um elemento que estava no local do fato sacaram duas armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra a viatura do Tigre. Houve o revide por parte da equipe de policiais, sendo atingidos os meliantes, os quais foram socorridos para o hospital de Penedo, local em que vieram a óbito.

O mandado de prisão foi emitido em razão de um homicídio cometido no dia 16 de fevereiro de 2021, o qual vitimou Genisson Felipe Alves.

No dia do fato por volta das 18h30min, a vítima Genisson Felipe Alves que tinha 28 anos, estava na “Borracharia do Marcinho”, localizado na Rua Bela Vista, s/n, centro, de Igreja Nova, quando um indivíduo que estava na garupa de uma motocicleta se aproximou de forma sorrateira e efetuou inúmeros disparos de arma de fogo. Conforme o depoimento de uma testemunha ocular, o autor teria feito questão de levantar a viseira do capacete antes de atirar na vítima.