Cris Dias é confirmada pela Band: ‘Estava rodando de motorhome pelo Brasil quando veio este convite’

A apresentadora ex-Grupo Globo e CNN Brasil está de volta à TV. A jornalista é a nova contratada da Band e será a comandante do programa “Band Esporte Clube”, que passa a ir ao ar aos sábados a partir do próximo dia 27. Cris, que vivia uma realidade alternativa viajando pelo Brasil em um motohome com o marido, conta como foi o convite.

– Estava rodando de motorhome pelo Brasil quando veio este convite para começar de imediato em um projeto sensacional nessa crescente esportiva da emissora. Estou sendo muito bem recebida pelo time da Band e não vejo a hora de começar – disse ele, já em São Paulo.

Uma das principais marcas da Band desde 2007, a revista semanal de todas as modalidades retorna à programação trazendo reportagens, entrevistas exclusivas, quadros, especiais e bastidores dos grandes eventos.

– A volta do Band Esporte Clube simboliza mais um passo na consolidação do nosso antigo DNA, que é o esporte. É um programa tradicional da TV Bandeirantes, divertido, bem-humorado que, com a volta do Show do Esporte, precisou ser retirado da grade, mas a gente vinha lutando nos últimos meses para trazê-lo novamente. Além da Cris Dias e de toda a sua experiência, também teremos uma equipe nova de redação – revela Denis Gavazzi, diretor de esportes da emissora.

– O público pode esperar um rolê especial pelo mundo do esporte, com muito movimento, variedade, resenha, leveza, originalidade, diversão, liberdade, forma e conteúdo, tudo isso em transmissões ao vivo – completa Cris.

Nascida em Porto Alegre, ela se formou em Jornalismo em 2002 no Rio de Janeiro e iniciou a carreira na TV Educativa, hoje TV Brasil. Mais tarde, foi contratada pela Globo para comandar o “Esporte Espetacular” e outros programas da emissora, permanecendo na empresa por 13 anos. No ano passado, recebeu um convite para integrar a equipe da CNN Brasil.

Atualmente, a jornalista vive em um motorhome, o que permite com que ela tenha vários “quintais” pelo mundo.

– Um deles, agora, será o estúdio do “Band Esporte Clube”. Pretendo todo sábado encontrar nosso telespectador na Band, mas seguir rodando por aí, já que posso levar minha casa para qualquer lugar em busca de histórias e personagens do universo esportivo. É um verdadeiro presente ter a oportunidade de unir essa vida nômade digital, menos consumista e mais sustentável sempre conectada à natureza, e minha paixão pelo esporte, que é o fio condutor da minha trajetória – conclui.

O “Band Esporte Clube” vai ao ar neste sábado, das 11h30 às 11h55 para São Paulo, com um esquenta para o treino classificatório do primeiro GP da nova temporada da Fórmula 1, e das 13h às 15h para todo o Brasil.