Cristiano Ronaldo desencanta, e Portugal vence Luxemburgo de virada nas Eliminatórias Europeias

Depois de ver um gol não marcado pela arbitragem na última rodada das Eliminatórias Europeias, Cristiano Ronaldo enfim balançou as redes. Nesta terça-feira, pela terceira rodada, o camisa 7 deixou sua marca na vitória de Portugal por 3 a 1 sobre Luxemburgo. Diogo Jota e João Palhinha fizeram os outros gols. Gerson Rodrigues abriu o placar para os donos da casa.

SUSTO

Jogando fora de casa, a seleção portuguesa foi melhor na etapa inicial, mas quem abriu o placar foi Luxemburgo. Aos 30 minutos, o atacante Sinani levantou a bola na área e Gerson Rodrigues foi mais rápido que a marcação para se antecipar e desviar para o fundo das redes.

BOA FASE

Ainda no primeiro tempo, os atuais campeões europeus conseguiram o gol de empate. E foi do mesmo jeito que na última partida, com Diogo Jota marcando de cabeça. O cruzamento foi de Pedro Neto, no último lance do primeiro tempo no Estádio Josy Barthel.

ELE DECIDE

A virada veio com o craque. Inconformado por ter passado em branco nas duas primeiras partidas, Cristiano Ronaldo finalmente balançou as redes. Com belo cruzamento de João Cancelo, o camisa 7 apareceu sozinho dentro da área para virar aos cinco minutos da etapa final. No fim, João Palhinha fechou a conta em mais um gol de cabeça.

SEQUÊNCIA

​As Eliminatórias para a Copa do Mundo agora só voltam no segundo semestre, após a realização da Eurocopa. A seleção de Portugal encara a Irlanda no dia 1º de setembro, enquanto Luxemburgo enfrente o Azerbaijão.