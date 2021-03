Cupsouls: animação imagina Dark Souls no universo maluco de Cuphead

O canal 64 Bits, responsável por produzir diversas paródias do mundo dos games, compartilhou em suas redes sociais uma animação incrível imaginando como seria o encontro dos punitivos Dark Souls e Cuphead.

O curto vídeo, apresentado em formato de trailer, mostra com detalhes como Solaire de Astora e o cavaleiro protagonista de Dark Souls enfrentariam seus maiores pesadelos, porém com os visuais cartunescos de Cuphead. Os heróis assumem o papel dos cabeças de xícara e passam por inúmeros cenários marcantes da trilogia souls, incluindo Firelink Shrine e outras áreas familiares para os fãs.

E como ambos os jogos se destacam pela forte presença de chefes e inimigos gigantes, não poderia faltar a participação dos colossais monstros da saga da From Software. Nomes como Ornstein e Smough, Gaping Dragon, Najka, Sif — com uma transformação épica, logicamente — e Alto Lorde Wolnir surgem com designs incríveis no vídeo, assim como algumas criaturas marcantes que marcaram quase 10 anos de franquia. Confira o trailer abaixo.

O quê você achou de Cupsouls? Gostaria de ver o crossover entre estes dois universos tão peculiares? Deixe sua resposta nos comentários.