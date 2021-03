Cyberpunk 2077 detalha novidades da atualização 1.2

Jogadores de Cyberpunk 2077 terão a chance de conferir diversas melhorias no game em algum momento futuro como cortesia da atualização 1.2. Caso esteja curioso para saber o que vem por aí, a produtora detalhou várias dessas novidades.

Entre as modificações que poderão ser vistas em data a ser anunciada pela produtora estão o aumento no número de policiais no mapa caso o jogador cometa algum crime, bem como melhorias na condução de veículos para que o game se comporte melhor tanto em taxas de frames mais alta quanto em momentos em que há quedas.

Fonte: Cyberpunk 2077

Somado a isso, também foi informada uma correção de escrita na placa Leaving Night City, além de diversas correções para falhas e bugs. Veja, a seguir, uma lista com parte das alterações que serão feitas em gameplay, missões, mundo aberto, desing das cenas cinemáticas, ambiente, gráficos e outros aspectos.

Correção de um erro onde mirar sob o efeito da cibernética “Frenesi” movia a mira sem entrada do jogador.

Ajuste da cadência de tiro da torreta de helicóptero em Dias de Luta, Dias de Glória.

Correção de um erro onde inimigos imobilizados reproduziam falas como se o jogador tivesse esbarrado neles.

Se V pegar um corpo com um item de missão, o item será automaticamente adicionado ao inventário.

Correção de um erro onde desovar um corpo em um porta-malas dava partida no motor do veículo.

A aparência de Takemura agora é apresentada na ligação em Peguem o Pombo!

Não é mais possível deixar a área da missão estando dentro do Basilisco em Fuscão Preto.

Amigo Velho agora falhará imediatamente se os policiais virem V carregando um corpo.

V não se prenderá mais atrás da mesa no saguão do hospital em Serviço: Acho que Vi um Passarinho.

O telefone não sumirá da mão do PNJ na cena da Afterlife em Encruzilhada.

Correção de vários erros onde a chuva aparecia em áreas cobertas.

Correção de vários erros com colisões invisíveis presentes em alguns locais.

As mãos de V aparecem posicionadas corretamente em um volante enquanto está dirigindo.

A câmera não vira quando V está debaixo de um objeto e pula.

Correção de congelamentos e problemas relacionados a equipar e desequipar a jaqueta do Johnny.

Correções de erros de renderização quando a neblina interage com iluminações próximas no PlayStation 4.

Correção de um problema no Xbox One que fazia com que o jogo parasse de responder ao trocar de perfil no menu de título.

A lista completa, que é enorme, pode ser conferida em detalhes no site oficial em português de Cyberpunk 2077. E aí, curtiu as novidades? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.