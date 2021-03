Dadaísmo: um resumo para o ENEM

O Dadaísmo: tudo aquilo que você precisa saber

O Dadaísmo produziu grande impacto em todo o mundo. Isso se deve principalmente ao aspecto irônico e vanguardista do movimento.

O movimento dadaísta pode, sem dúvidas, aparecer na tão famosa prova de Artes do ENEM. O movimento pode aparecer também nas questões da mesma disciplina dentro do vestibular da UEL.

Dadaísmo: Introdução

O Dadaísmo, também conhecido simplesmente como Dadá, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias. O movimento foi criado no século XX e seu principal lema era a frase “a destruição também é criação”.

O lema se justifica pelo ideal do movimento artístico de destruir os padrões impostos pela Arte e pela Academia até então para reconstruí-los de uma forma diferente.

A palavra dada em francês tem como significado “cavalinho de madeira”. Porém, especialistas afirmam que a utilização do termo se refira, na verdade, à falta de sentido que a linguagem pode assumir.

Dadaísmo: Características

O Dadaísmo foi considerado por alguns como o movimento que consolidou, pela primeira vez, em obras de arte, os ideias de uma criação de um caráter ilógico, irracional e tinha como objetivo protestar contra a ordem vigente. Dessa maneira, os seus artistas utilizavam a ironia em suas obras para questionar a norma vigente.

Entre as principais características do Dadaísmo, podemos destacar algumas principais. Vamos ver, a seguir, quais são elas:

Espírito vanguardista

Espírito de protesto

Improvisação

Ironia

Caráter destrutivo e crítico

Aversão à guerra e oposição aos valores do capitalismo

Busca da desordem

Radicalismo

Dadaísmo: Origem

No ano de 1926, alguns artistas dadaístas criaram, na cidade de Zurique, Suíça, o Cabaret Voltaire. Entre eles, podemos citar: Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Sophie Tauber-Arp, Jean Arp, Marcel Janco e Tristan Tzara.

O plano era usar o local para realizar e idealizar manifestações políticas e artísticas. E é justamente no Cabaret que irá nascer o movimento dadaísta, liderado, principalmente, pelo poeta Tristan Tzara.

Tzara tinha como principal objetivo criar um tipo de arte que chocasse a burguesia e criticasse a tradicionalidade da arte.

Dadaísmo: No Brasil

Os ideias do Dadaísmo atingiram em cheio o Brasil. Influências do movimento podem ser encontradas principalmente no primeiro movimento modernista brasileiro e na consequente Semana de Arte Moderna de 1922.

Assim, pode-se afirmar que o movimento dadá influenciou grandes nomes brasileiros. Entre eles, podemos citar: Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Flávio de Carvalho e Ismael Nery.