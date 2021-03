Danilo é destaque nos passes e desarmes em empate do Palmeiras

O Palmeiras empatou com o São Bento nesta quarta-feira em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paulista, com o volante Danilo sendo mais uma vez foi um dos destaques do Verdão. O jogador formado nas categorias de base do time alviverde foi o segundo melhor da equipe nos passes, com 43 certos em 48 tentados, e o que mais desarmou, com três, segundo dados do Footstats.

🇳🇬 Danilo no empate do @Palmeiras no @Paulistao ✅ 43/48 passes certos 🥈 ⤴️ 2/4 lançamentos certos ⚔️ 3 desarmes 🥇 🔀 1 interceptação 🏏 1 rebatida 🎩 1 assistência p/ finalização 🔁 1 drible Acumulando boas atuações e evoluindo cada vez mais. JOGA FÁCIL! pic.twitter.com/KRyTklsxYe — Footstats I2A (@Footstats) March 25, 2021

No jogo, o Palmeiras viu Weverton ser expulso por falta fora da área em ocasião clara de gol aos 23 minutos do primeiro tempo. O São Bento abriu o placar logo depois com Diego Tavares, mas Gustavo Gómez empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. O 1 a 1 se manteve na segunda etapa.