Davi escapa da morte e prova que Álvaro é um vilão fracassado · .

Davi (Vladimir Brichta) conseguirá escapar da morte em Amor de Mãe. Pela quarta vez, Álvaro (Irandhir Santos) tentará mandar a alma do ambientalista para o Além e se frustrará com seu novo fracasso. O ativista sobreviverá ao tiro dado por Belizário (Tuca Andrada). Para o desespero do vilão, ele voltará a combater suas falcatruas na última semana da novela das nove da Globo.

O namorado de Érica (Nanda Costa) sofrerá um novo atentado nesta quarta (31) no folhetim de Manuela Dias. A mando do marido de Verena (Maria), o ex-PM enfiará uma bala na cabeça do ambientalista pra que ele pare de protestar contra o Condomínio da Floresta –um empreendimento de Álvaro que será construído em área de preservação da Mata Atlântica.

O ferimento deixará o pai de Sofia em estado grave. Ele ficará em coma durante dois meses, mas esse tempo vai passar em um piscar de olhos. A novela dará um salto no tempo ainda nesta semana.

No capítulo da próxima terça (6), o personagem de Vladimir Brichta sairá da internação com “sangue nos olhos”. Determinado a acabar com os golpes do chefe de Lucas (Nando Brandão), Davi logo voltará à ativa depois de receber alta médica. O “careca”, então, terá de encarar no folhetim que terá perdido mais essa chance de acabar com seu maior inimigo.

Para quem não lembra, o presidente da PWA está empenhado em matar o ambientalista desde o começo da história de Manuela Dias. Na primeira fase do folhetim, o ricaço ordenou que o capanga ateasse fogo no galpão da ONG de Davi.

O ex-namorado de Vitória (Taís Araujo) saiu da emboscada com vida e, irritado, Álvaro decidiu insistir. O empresário pagou para que Belizário matasse o personagem de Vladimir Brichta no hospital, mas Amanda (Camila Márdila) salvou o amigo antes que ele se tornasse uma vítima fatal da dupla de bandidos da trama.

Depois, o ex-parceiro de Raul (Murilo Benício) novamente pediu a cabeça do ativista, e o namorado de Penha (Clarissa Pinheiro) tentou atirar em Davi. Porém, o policial corrupto errou a mira e acertou Carol (Duda Batsow).

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9. Agora, falta somente uma semana para o último capítulo.

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

