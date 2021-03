De folga das Eliminatórias para a Copa, Suécia e Suíça vencem amistosos

De folga nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, a Suécia entrou em campo contra a Estônia em jogo amistoso e venceu por 1 a 0 em casa, nesta quarta-feira.

Mesmo com Ibrahimovic no banco, a Suécia teve o domínio do jogo. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Marcus Berg com apenas quatro minutos do primeiro tempo.

Fabrice Coffrini/AFP

A Suíça está na vice-liderança do grupo C, com seis pontos. Já a Finlândia, com dois pontos, ocupa a terceira posição do grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.