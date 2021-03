De olho na joia! Barcelona irá monitorar Natan, emprestado pelo Flamengo, no Red Bull Bragantino

Recém-negociado com o Red Bull Bragantino, Natan foi emprestado pelo Flamengo e assinou um vínculo até janeiro de 2022. Mas o mercado segue atento aos seus passos, inclusive o internacional. De acordo com o jornal catalão “Sport”, o Barcelona irá monitorar o progresso do zagueiro de 20 anos.

A publicação credita Domènec Torrent, conhecido por lá por ter sido auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, sobretudo, pelas primeiras oportunidades de Natan nos profissionais do Flamengo: “Mostrou maturidade inadequada para um estreante e disputou partidas de máxima pressão, inclusive a Libertadores”.

Através do colunista Joaquim Piera, o “Sport” também analisou a ida de Natan para o Red Bull Bragantino, que investiu R$ 5 milhões no empréstimo e que terá que desembolsar R$ 22 milhões caso o defensor atue em 20 jogos oficiais nesta temporada.

– Ir para o Red Bull Bragantino não é um retrocesso para Natan, já que terá muitos minutos em um dos times que mais joga no Brasil, que, em sua primeira temporada na Série A, se classificou para disputar competições continentais (a Copa Sul-Americana), depois de fazer um magnífico segundo turno, onde somou apenas dois pontos a menos que o Flamengo, que foi campeão, e o Atlético-MG, do sempre grande Jorge Sampaoli.

Natan: contrato com o Braga até 2022 (Foto: Divulgação/Bragantino)

– A curta carreira profissional de Natan foi meteórica, graças ao olho aguçado de Domènec Torrent para detectar talentos. Em setembro do ano passado, integrou-se ao time titular do Flamengo, e o ex-auxiliar de Pep Guardiola não tremeu ao lhe dar a oportunidade, quando Covid-19 assolava o vestiário rubro-negro – finalizou o veículo da Catalunha.