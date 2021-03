Deborah Secco entrega que dá ‘espiadinha’ no Globoplay no trabalho; saiba por quê · .

Intérprete de Alexia em Salve-se Quem Puder, Deborah Secco assume que é gente como a gente e também dá aquela “espiadinha” nos serviços de streaming durante o expediente. Ao contrário dos meros mortais, imersos em procrastinação, a atriz avisa que tem um bom motivo para abrir o Globoplay entre uma cena e outra –ela gosta de acompanhar seus folhetins ao vivo para ver o que o público está falando nas redes sociais.

“Não é sempre, às vezes eu estou no meio de uma gravação que não dá para parar. Eu gosto muito de ficar no Twitter junto com a novela porque é uma espécie de termômetro, em que o telespectador está ali e disponível para interagir com a gente. Agora vai ser a primeira vez que não vou ter o que fazer com essa informação”, explica a artista ao ..

Pela primeira vez em 30 anos de Globo, ela poderá acompanhar uma trama inédita do sofá de casa, uma vez que a história de Daniel Ortiz já foi inteiramente gravada. “Eu gosto de tuitar um pouco como eu, mas às vezes como a personagem. Pode perceber que eu posto menos quando não tem trabalho no ar”, avisa.

Além da novela das sete, Deborah tem um motivo a mais para ficar ativa nas redes –e não é a reprise de Laços de Família (2000), que chega à reta final do Vale a Pena Ver de Novo. “Eu adoro comentar o Big Brother Brasil. Sou fã desde a primeira edição e estou muito animada com essa”, dispara.

Coincidentemente ou não, a atriz continuará a receber muitas respostas e menções com a palavra “Judas”, que não sai da boca de sua vilã Íris na hora de atormentar a vida de Camila (Carolina Dieckmann). “E não é que a Alexia vai se refugiar justo numa cidade chamada Judas do Norte? Eu acho um privilégio revisitar o meu trabalho, esse papel foi inesquecível”, acrescenta.

O vilarejo fictício vai dar as caras novamente na narrativa nas sequências que serão exibidas neste sábado (27). Depois de testemunhar a morte do juiz Vitório Albuquerque (Ailton Graça) no México, a prima de Alan (Thiago Fragoso) precisará se esconder no meio do mato para não ser “apagada” pela organização criminosa de Dominique (Guilhermina Guinle).

No sítio de Ermelinda (Grace Gianoukas), Alexia deixará as diferenças de lado e encontrará apoio em Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitoria Strada). “É importante a gente ter uma novela com três mulheres como protagonistas. Nós lutamos muito para conseguir o nosso espaço em frente e por trás das câmeras”, analisa a mãe de Maria Flor, de cinco anos.

