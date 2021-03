Delator de Thelma fica à beira da morte; descubra como · .

Nuno (Rodolfo Vaz) ficará entre a vida e a morte após revelar parte do maior segredo de Thelma (Adriana Esteves) a Danilo (Chay Suede) em Amor de Mãe. Bêbado, o veterano contará ao rapaz que a vilã da novela das nove perdeu o filho em um incêndio. Porém, ele não conseguirá concluir o assunto e demorará para retomar a conversa. O vizinho pegará Covid-19 e ficará isolado.

A cena acontecerá nesta segunda-feira (22) no folhetim de Manuela Dias. Como o público já sabe, essa não foi a primeira mentira que a vilã havia contado ao marido de Camila (Jéssica Ellen) sobre a origem do rapaz.

Quando o filho perdido de Lurdes (Regina Casé) soube que tinha sido adotado, a assassina de Jane (Isabel Teixeira) bolou uma farsa para encobrir o crime de ter comprado Domênico da traficante de crianças Kátia (Vera Holtz).

Ela disse para Danilo que perdeu um bebê logo após o nascimento e que ele foi entregue a ela recém-nascido por uma paciente que estava no leito ao lado do seu no hospital. Para oficializar o “conto de pescador”, a vilã pagou Fátima (Andrea Dantas) para ela fingir ser a mãe biológica do rapaz.

Porém, a ambulante apareceu diante do amigo de Sandro (Humberto Carrão) nesta reta final da novela em um momento de surto. A filha da veterana, então, explicou ao personagem de Chay Suede que, quando a mãe ainda estava saudável, ela foi convencida a participar de uma esquema de uma desconhecida para forjar ser mãe de um rapaz do bairro.

Assim, o ex-namorado de Amanda (Camila Márdila) se deu conta de que nada do que Thelma disse sobre sua história é verdade. Na segunda, será a vez de Nuno contar o que sabe sobre o passado da comerciante para Danilo.

Nuno (Rodolfo Vaz) e Danilo (Chay Suede)

Fim das mentiras?

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, o vizinho da família ficará embriagado e dirá a Danilo que a personagem de Adriana Esteves perdeu seu herdeiro em um incêndio. O mesmo acidente vitimou o marido da dona do restaurante Tasca do Passeio.

Alcoolizado, Nuno não conseguirá dar mais informações para o administrador, e a conversa ficará inacabada. Para piorar a situação, o bebê Caio será submetido a uma cirurgia de emergência, e o personagem de Chay Suede se esquecerá da história por um tempo.

Quando a criança se recuperar, o jovem tentará conversar com Nuno novamente para saber mais detalhes sobre a morte do filho de Thelma. Porém, o veterano terá sido diagnosticado com Covid-19 e ficará isolado em estado grave.

A situação vai melhorar depois de alguns dias, e o verdadeiro Domênico voltará a sondar o personagem de Rodolfo Vaz. Mas, dessa vez, o veterano desconversará e não lhe contará mais nada.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público em 9 de abril. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#50 – Amor de Mãe voltou! Saiba tudo sobre os primeiros capítulos” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor de Mãe e outras novelas.