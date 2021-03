Deputado acusado de assédio pode ser afastado em São Paulo

O plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vai analisar na próxima quarta-feira (31), o projeto de resolução que determina a perda temporária do mandato do deputado Fernando Cury.

Ele é acusado de importunar sexualmente a deputada Isa Penna durante uma sessão no plenário, em dezembro do ano passado.

Na próxima terça-feira (30), a Procuradoria da Casa vai informar se a pena dada ao parlamentar poderá ser alterada por meio de emendas parlamentares.

A apresentação de emendas pode abrir caminho para uma punição mais dura, como a própria cassação do deputado.

Campanha tenta reverter pena leve

Os 119 dias de suspensão aplicados como pena ao parlamentar Fernando Cury pela importunação sexual contra Isa Penna, considerada extremamente leva por organizações da sociedade civil, levou à criação de uma campanha em defesa da cassação do deputado.

Intitulada “Por Uma Punição Exemplar”, é uma iniciativa de várias entidades ligadas aos direitos da mulher.

No site, cidadãos se cadastram para enviar e-mails aos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo cobrando um desfecho diferente e mais justo para o caso.

Mais de 1 milhão de mensagens foram encaminhadas à imensa maioria dos parlamentares.

A pressão se soma à luta da deputada e aliados para aprovar em plenário uma pena mais dura que a já definida pelo Conselho de Ética.

Relembre o caso

Durante a 65ª Sessão Plenária Extraordinária da ALESP, realizada na noite do dia 16 de dezembro de 2020, a Deputada Isa Penna teria sido assediada publicamente pelo deputado Fernando Cury.

No início da votação referente ao orçamento do Estado de São Paulo, é possível verificar que o deputado Fernando Cury conversa com o deputado Rodrigo Moraes.

Na sequência, ele parece realizar algum tipo movimento em direção à deputada, volta a conversar com deputado Moraes, mas se dirige novamente à Isa Penna. Ao que parece, Moraes tenta impedir a reaproximação, mas não consegue.

Fernando Cury então se posiciona atrás da parlamentar e parece apalpar seus seios, no que é imediatamente repelido pela deputada após o ato de assédio.

Fernando Cury nega as acusações

No último dia 24 de fevereiro, Fernando Cury prestou depoimento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp.

Diante da repercussão das imagens, o deputado estadual classificou o abraço por trás na colega como sendo um simples “gesto de gentileza”.

Julgado por quebra de decoro parlamentar, Cury negou ter apalpado os seios de Isa Penna e afirmou que abraçar e beijar pessoas é seu jeito de demonstrar carinho:

“Ainda que tenha sido um abraço e tenha ofendido a deputada Isa Penna, e que esse seja meu jeito, esse episódio me traz muito aprendizado, que esse meu jeito não é tolerado por grande parte das pessoas. E a partir de hoje eu preciso rever meu comportamento, porque muitas pessoas se sentem constrangidas por isso”.

A data da análise do projeto que vai dar um desfecho ao caso foi definida em uma reunião do Colégio de Líderes desta segunda-feira (29).

De acordo com a assessoria da Alesp, a sessão extraordinária está prevista para as 10h da próxima quarta-feira (31).