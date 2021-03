‘Desaposentado’ da Súecia, Ibrahimovic faz em dois jogos o que não conseguia há muito tempo na seleção

A volta de Zlatan Ibrahimovic à seleção da Suécia nesta última semana foi histórica também pelo ponto de vista pessoal do atacante de 39 anos.

Ibra não marcou nenhum gol nas vitórias da Suécia sobre a Geórgia (1 a 0) e Kosovo (3 a 0) na abertura das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022. Mas deu duas assistências.

