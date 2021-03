Descubra qual música está tocando com o Google Assistente

O Google Assistente é um serviço completo para donos de aparelhos com Android capaz de fazer pesquisas, anotar recados, abrir aplicativos e até contar piadas a partir de comandos de voz.

Porém, a plataforma possui também uma função que não é tão divulgada, mas pode se mostrar muito útil em diversas oportunidades. O serviço consegue identificar qual é a música que está tocando.

Isso vale tanto para áudios executados no aparelho, tocados no ambiente ao seu redor ou até que você está cantarolando. Equivalente ao Shazam, que é um app separado no Android e integrado ao iOS, a função ajuda você a descobrir novos artistas e matar a curiosidade sobre aquela canção que grudou na sua cabeça, mas cujo nome você não sabia.

1. Ligue o Google Assistente

Há duas maneiras de habilitar o modo de escuta de músicas do Google Assistente. A primeira etapa, entretanto, é a mesma em ambos os casos: ativar o serviço no seu celular.

Ativando o Google Assistente.Fonte: TecMundo

Isso pode ser feito a partir do ícone em forma de microfone na tela do Android, que está presente tanto na barra de busca quando na tela com a curadoria de notícias da empresa. Isso também pode ser feito pelo botão físico, que está presente em alguns modelos de celular.

2. Inicie a busca

A primeira forma de fazer uma pesquisa de acordo com a música que está tocando é selecionar a opção “Pesquisar uma música”. Em seguida, mantenha o aparelho firme, sem bloquear o microfone e o mais próximo possível da fonte do áudio.

O momento de configuração de busca.Fonte: TecMundo

Se preferir, você pode realizar a pesquisa direto pelo comando de voz a partir dos seguintes comandos: “Que música está tocando?” ou “Qual é essa música?”. Ele é compreendido automaticamente pela plataforma e inicia na hora o modo de escuta.

3. Aguarde o resultado

O resultado aparece na tela depois de poucos segundos, dependendo da qualidade da fonte do áudio e até a popularidade da canção. Além do nome da música e do artista, você pode conferir a letra inteira e navegar pela página de resultados do próprio buscador do Google, contendo mais informações a respeito da gravação.

O resultado e os caminhos possíveis no Assistente.Fonte: TecMundo

Há ainda atalhos para você escutar a música em plataformas de streaming de áudio, como YouTube Music, Spotify e Deezer.