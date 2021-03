Destaques no UFC 260, campeão Ngannou e brasileiro Vicente Luque faturam quase R$ 290 mil; veja

O UFC 260, realizado no último sábado (27), em Las Vegas (EUA), foi marcado por grandes combates para os fãs de MMA, principalmente no card principal, e isso se refletiu nas premiações divulgadas pós-evento. Agora novo campeão peso-pesado da organização após derrotar Stipe Miocic no main event, Francis Ngannou faturou o bônus de “Performance da Noite”, assim como Sean O’Malley, que superou Thominhas Almeida. Vencedor na luta co-principal, Vicente Luque fez a “Luta da Noite” da edição em combate diante de Tyron Woodley. Sendo assim, Ngannou, O’Malley, Luque e Woodley faturaram, cada um, 50 mil dólares (quase 290 mil reais).

Derrotado por Stipe Miocic em 2018, Francis Ngannou teve a chance da revanche e não desperdiçou. Superior desde os primeiros momentos do combate, o camaronês não deu qualquer chance ao americano e saiu vencedor por nocaute no segundo round, depois de aplicar dois fortíssimos golpes de esquerda, o que forçou a interrupção do árbitro Herb Dean. Quem também saiu vencedor por nocaute foi Sean O’Malley. Em ação no card principal, o americano foi amplamente superior ao brasileiro Thominhas Almeida e conseguiu o triunfo no terceiro assalto.

Fazendo o co-main event do card, Vicente Luque suportou pressão inicial de Tyron Woodley e mostrou técnica e calma para superar o ex-campeão dos meio-médios. O brasileiro acertou um bom golpe na luta em pé, que levou o americano ao chão, e na sequência, fez bom uso do seu Jiu-Jitsu, conseguiu a finalização no triângulo de mão ainda no primeiro round de combate. Com o resultado, Luque emplacou sua terceira vitória seguida no Ultimate.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 260

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 27 de março de 2021

Card principal

Francis Ngannou derrotou Stipe Miocic por nocaute no 2R

Vicente Luque finalizou Tyron Woodley com um triângulo de mão no 1R

Sean O’Malley derrotou Thominhas Almeida por nocaute técnico no 3R

Miranda Maverick derrotou Gillian Robertson por decisão unânime dos jurados

Jamie Mullarkey derrotou Khama Worthy por nocaute no 1R

Card preliminar

Alonzo Menifield finalizou Fabio Cherant com um Von Flue Choke no 1R

Abubakar Nurmagomedov derrotou Jared Gooden por decisão unânime dos jurados

Michal Oleksiejczuk derrotou Modestas Bukauskas por decisão dividida dos jurados

Omar Morales derrotou Shane Young por decisão unânime dos jurados

Marc-André Barriault derrotou Abu Azaitar por nocaute técnico no 3R