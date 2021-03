Destino Manifesto: os Estados Unidos no século XIX

Destino Manifesto: um resumo

O Destino Manifesto foi um conceito criado por um jornalista americano no século XIX para justificar a expansão territorial dos Estados Unidos.

O conceito e as suas consequências são amplamente explorados pelas principais provas do país, com destaque para os vestibulares. Assim, é fundamental que você domine os principais tópicos que se inserem nesse assunto.

O Destino Manifesta: Definição

O termo Destino Manifesto surgiu no século XIX a partir uma opinião declarada pelo jornalista John Louis O’ Sullivan. O conceito se comportava como uma justificativa para a expansão territorial dos Estados Unidos em direção ao Oeste.

O Destino Manifesta: Contexto Histórico

Napoleão Bonaparte precisava de mais recursos para para patrocinar suas guerras, principalmente na Europa. Dessa maneira, ele oferece a venda do estado da Louisiana, que era domínio francês, para os Estados Unidos. Os americanos aceitaram a proposta e compraram o território em 1803.

Dessa maneira, famílias americanas e famílias de imigrantes foram estimuladas pelo Governo a colonizar a Louisiana, se mudando para o local em casas oferecidas pelo governo federal.

Porém, o local não era inabitado: indígenas habitavam o território há séculos, e não estavam dispostos a sair de suas habitações e de entregar seus recursos.

O Destino Manifesto: A justificativa

Após a compra de Louisiana, os americanos entraram em várias discussões para decidir se deveriam ou não avançar até para o Oeste até chegar ao Pacifico e disputar territórios com os indígenas.

Dessa maneira, o jornalista John Louis O’Sullivan, ao opinar sobre a questão, declarou que a expansão dos territórios americanos se justificava pois era vontade de Deus. O’Sullivan afirma que os americanos estariam destinados à expansão por Deus, ou seja, que a expansão e a ocupação da Louisiana seria o Destino Manifesto do Criador. É nesse contexto que o conceito Destino Manifesto é cunhado.

A partir desse momento, a expansão recebe um apoio em massa e começa ser realizada pelos americanos, com o apoio do exército.

O Destino Manifesta: Consequências

O nome foi rejeitado por alguns que diziam que essas palavras poderiam incentivar a expansão da escravidão nos estados que surgiam enquanto os territórios do Oeste se juntavam aos do governo federal americano.

Porém, os apoiadores dessa visão eram somente um pequeno grupo. A grande maioria dos americanos, incluindo os líderes, utilizaram o conceito para justificar as barbaridades cometidas contra dos indígenas, incluindo a destruição de suas habitações, a escravidão e o genocídio.

Na atualidade, os Estados Unidos ainda utilizam o conceito de Destino Manifesto para se autointitularem os guardiões da democracia e da liberdade mundial.