Internado desde o dia 16 de março devido à covid-19, o ex-jogador Branco não está mais na UTI. Nesta quarta-feira, Ricardo Rocha, ex-zagueiro e companheiro de Branco na Copa do Mundo de 1994, comemorou a melhora do estado de saúde do antigo lateral.

“Quero agradecer a Deus por ter permitido a cura do meu amigo Branco, aos médicos que cuidaram dele e todos os médicos que estão na linha de frente contra essa doença terrível e todos vocês que oraram por ele. Muito feliz porque ele saiu da UTI e deve ter alta em breve”, escreveu Ricardo Rocha nas redes sociais.