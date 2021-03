Dicas de Português: desvios gramaticais mais comuns

Para muitos estudantes, produzir um texto é um grande desafio. E é compreensível que seja assim. Redigir um bom texto envolve muito mais do que apenas expor argumentos e ideias. Além de escrever de maneira clara, é preciso evitar desvios e estar atento às inúmeras regras gramaticais. Nesse sentido, veja agora algumas das falhas mais comuns na hora de escrever uma redação para você não cometer nenhuma delas.

Principais desvios gramaticais

O mau uso da vírgula

Pode parecer besteira, mas uma vírgula mal colocada pode mudar completamente o sentido e o tom de uma mensagem. A vírgula não é um sinal que pode ser utilizado de forma aleatória no texto. Uma vírgula no lugar errado compromete profundamente a inteligibilidade e cria atrito entre o discurso e o receptor. Por outro lado, há situações em que o seu uso é obrigatório. Isso se dá, por exemplo, diante de um vocativo ou diante de um aposto explicativo. Ler o texto ao finalizá-lo é uma ótima opção para identificar possíveis falhas nesse sentido. Além disso, é interessante se dedicar ao estudo das regras de pontuação.

O emprego da crase

Para usá-la de modo correto é preciso saber do que se trata. A crase nada mais é do que a fusão da preposição “a” com o artigo feminino “a”, que deve ser sinalizada por meio do acento gráfico grave. Sendo assim, só há obrigatoriedade no uso de crase quando houver necessidade de artigo e preposição ao mesmo tempo. Ou seja, para que não ocorra repetição do “a”, se coloca o sinal da crase.

“Onde” e “aonde”

A confusão no uso do onde e do aonde é um dos desvios mais comuns de se encontrar em redações, mas entender a diferença entre as duas expressões é bem simples. “Aonde” é utilizado para expressar e indicar deslocamento, portanto acompanha verbos que expressam movimentação. Por sua vez, o termo “onde” indica uma localização fixa. Nesse sentido, o “onde” não pode aparecer sem ter a referência de lugar.

