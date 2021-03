Dicas para lidar com alunos indisciplinados

Lidar com interrupções constantes e mau comportamento dos alunos pode tornar as demandas já intensas de ensino ainda mais desafiadoras. Mesmo os professores mais eficazes costumam ter dificuldade em escolher técnicas disciplinares que façam o trabalho.

O objetivo é gastar menos tempo repreendendo estudantes difíceis e mais tempo motivando e encorajando sua classe. Entretanto, a saber, isso simplesmente não é possível se você não tiver um plano para definir as expectativas e seguir adiante.

Quando seu sistema de gerenciamento de comportamento não parece estar funcionando, mantenha essas dicas em mente. Veja sugestões de como agir.

Defina as expectativas para os alunos

Exponha claramente suas expectativas para todos os estudantes e seja explícito sobre o que o bom comportamento implica. Eles devem compreender as consequências do comportamento que não atende às expectativas e saber que terão a responsabilidade quando não seguirem as regras.

Peça aos estudantes para ajudá-lo a escrever regras de comportamento e assinar um acordo no início do ano para que se sintam mais responsáveis por manter padrões elevados. Escreva-os e exiba-os na sala de aula.

Algumas regras são universalmente verdadeiras em quase todas as escolas. Lembre-se de incluir expectativas sobre ser cortês com os outros, respeitar os professores e a propriedade da escola e esperar por instruções antes de agir em sua lista.

Justifique as expectativas

Tão importante quanto definir expectativas claras é explicar por que as expectativas existem. Não, você não precisa justificar suas escolhas para os alunos, mas parte de seu trabalho como professor é ajudar as crianças a entender por que existem regras dentro e fora da sala de aula. “Porque eu disse” não são explicações que os ajudem a compreender.

Ensine-os que as expectativas comportamentais não existem simplesmente porque você deseja que elas existam.

As regras de comportamento se projetam para mantê-los seguros e tornar a escola mais produtiva – segui-los remove a necessidade de disciplina e permite relacionamentos saudáveis entre o professor e seus alunos. Tenha uma conversa construtiva com toda a classe sobre por que o bom comportamento beneficia a todos.

Elogie o bom comportamento dos alunos

A gestão do comportamento deve envolver elogiar o bom comportamento tanto quanto – senão mais – envolve repreender os alunos que estão fora da linha. Esse incentivo é crucial para motivá-los. Se o sucesso não for apreciado, há poucos motivos para nos esforçarmos para alcançá-lo.

Sempre observe e eleve os alunos que dão bons exemplos para o resto da classe, mesmo que eles estejam apenas fazendo o que se espera deles.

Estabeleça uma cultura de sala de aula que celebre o bom comportamento. Assim como use um sistema de como eles serão reconhecidos quando atenderem ou superarem as expectativas. Os estudantes vão querer fazer parte do círculo dos vencedores e você se verá disciplinando menos quando a classe vir que o trabalho árduo não passa despercebido.

Fique calmo

Frustração e raiva são respostas naturais a fatores de estresse, como mau comportamento. Entretanto, seu trabalho como professor é permanecer calmo e controlado, durante esses momentos mais do que nunca.

Seus alunos contam com você para orientá-los e ser um modelo, mesmo quando estiverem atuando. Respire fundo e retire-se (ou um aluno) de qualquer situação em que teme que suas emoções tirem o melhor de você.

Lembre-se de que todas as crianças vêm de origens muito diferentes e carregam bagagens muito diferentes, portanto, algumas podem exigir muitas correções antes de pegarem. A melhor maneira de mostrar a um aluno como você deseja que ele se comporte é modelando o comportamento e as reações apropriadas em momentos de vulnerabilidade.