Diego Alves deve ser novidade no time de Ceni na próxima rodada do Carioca

O time titular do Flamengo finalmente vai estrear na temporada 2021 esta semana. As principais estrelas do grupo bicampeão brasileiro devem estar em campo diante do Bangu, nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

A novidade no time de Rogério Ceni deve ser a presença de Diego Alves no gol, depois de se recuperar dos problemas musculares que o tiraram da reta final do Brasileirão.

Além disso, o técnico Rogério Ceni deixará a arquibancada para estar na beira do gramado, também pela primeira vez na temporada. O comandante e sua equipe passaram por uma mini pré-temporada de duas semanas antes de retornar aos gramados.

Nesta segunda-feira, os atletas que estavam disputando o Estadual sob o comando do técnico Maurício Souza, terão seus destinos definidos. Uma parte integrará o elenco principal e outra ficará no sub-20.

Ceni usará o Carioca para preparar o Flamengo para objetivos maiores, como a decisão da Supercopa contra o Palmeiras e a Libertadores.

Mas se Diego Alves está à disposição e deve ser titular no jogo em Volta Redonda, o mesmo não deve acontecer com Rodrigo Caio. O jogador passa por um processo de transição após se recuperar de lesão no adutor da coxa e deve ser poupado.

A dupla foi uma das que mais sofreu com problemas de lesão na temporada passada. Tanto Diego Alves como Rodrigo Caio estão recebendo atenção especial da comissão técnica para evitar novos desfalques prolongados. O goleiro, por exemplo, disputou apenas 29 jogos contra 62 em 2019.

A expectativa, portanto, é que o Flamengo mande a campo um time formado, por Diego Alves, Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Todos os 11, exceto Gabigol, que estreou no último sábado, ainda não entraram em campo no Carioca.