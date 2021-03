Diferenças entre nutrólogo e nutricionista: Você sabe quais são?

Você sabe quais são as diferenças entre nutrólogo e nutricionista?

Embora essas duas profissões sejam extremamente importantes para o campo da saúde, ainda vemos muitas “confusões” acontecerem por não se compreender a diferenciação entre as duas áreas.

Por conta disso, trouxemos este conteúdo com informações sobre o trabalho de cada um desses profissionais, para que você tenha mais subsídios para marcar a sua consulta de acordo com a sua necessidade. Acompanhe e entenda.

Diferenças entre nutrólogo e nutricionista

As diferenças entre nutrólogo e nutricionista são bem específicas e tornam a atuação de ambas complementar uma a outra. Veja abaixo:

Como funciona o trabalho do nutrólogo?

Em linhas gerais, o médico nutrólogo é formado em medicina, com especialização em nutrição. Sua responsabilidade se pauta no diagnóstico de doenças e prescrição de remédios para o tratamento adequado.

Sendo assim, a nutrologia é uma especialidade médica. O médico nutrólogo diagnóstica, previne e trata doenças através de recomendações nutricionais, medicamentos ou suplementos vitamínicos de acordo com o organismo do paciente.

Dessa forma, podemos destacar o nutrólogo como responsável por:

Prescrever dietas e medicamentos de acordo com os distúrbios alimentares do paciente. Apontar a ingestão correta de vitaminas ou proteínas. Determinar a nutrição endovenosa (no caso de pacientes internados). Avaliar a quantidade de nutrientes presentes no organismo de um indivíduo, através de exames.

Como funciona o trabalho do nutricionista?

Já o nutricionista é um profissional com formação em nutrição, sendo responsável por verificar a nutrição de cada paciente. Vale ressaltar que este profissional não receita remédios, uma vez que não é médico e não possui suporte para tal.

Além disso, é o nutricionista que irá elaborar um cardápio de acordo com as necessidades do paciente. Assim, o trabalho do nutricionista pode estar relacionado ao do nutrólogo, onde ambos se “complementam”.

Podemos destacar o nutricionista como responsável por:

Estipular dietas. Auxiliar na alimentação e nutrição de acordo com a rotina e o organismo do paciente. Prepara cardápios completos. Controla a quantidade de alimentos ingeridos por cada indivíduo. Cuida da parte de higiene dos alimentos.

Considerando as diferenças entre nutrólogo e nutricionista, a quem devemos recorrer?

Ao se deparar com sintomas de doenças relacionadas à nutrição, como por exemplo, problemas para absorver o ferro, é preciso que você busque o auxílio de um nutrólogo. Isto é, sempre que houver suspeita de doença, é o nutrólogo que deverá ser consultado. Isso porque este profissional irá lhe prescrever medicamentos e tratamentos para qualquer tipo de distúrbio alimentar.

Em contrapartida, se a sua intenção é apenas melhorar a sua alimentação, ganhar massa muscular ou emagrecer, o nutricionista poderá ser requisitado.

Vale lembrar que ambos os profissionais podem trabalhar em conjunto, a fim de melhorar a qualidade de vida e a saúde do paciente.

Portanto, busque auxílio médico quando se deparar com doenças, e busque suporte nutricional caso queira investir na reeducação alimentar e na construção de um cardápio mais saudável. Assim você garante mais saúde para você.