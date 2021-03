DirecTV GO dá 2 anos gratuitos de HBO em nova promoção

Recentemente, a DirecTV GO anunciou uma promoção que presenteia seus novos assinantes com 2 anos gratuitos de HBO. Segundo o regulamento, os usuários que aderirem aos serviços da operadora entre os dias 26 de março e 31 de maio deste ano estarão automaticamente contemplados com o benefício.

As regras detalham que é necessário manter a assinatura em dia, sem cancelamentos ou atrasos nos pagamentos por mais de 30 dias, durante todos os dois anos da oferta para manter o benefício.

O DirecTV GO possui um único plano, de R$ 59,90, que inclui mais de 70 canais ao vivo, mídias on-demand e acesso simultâneo de até dois dispositivos. Sua principal vantagem é o seu formato, que dispensa instalações físicas, aparelhos decodificadores e modens para funcionar, assim como outros serviços de streaming modernos.

Alguns dos canais disponíveis no serviço DirecTV GO. (Fonte: DirecTV GO / Reprodução)Fonte: DirecTV GO

Para aderir ao DirecTV GO, basta acessar o site oficial e escolher a plataforma desejada para seu uso. Os serviços da operadora estão disponíveis para Android, iOS e Smart TVs.