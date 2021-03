Dracena justifica recuo por Borré e confirma três nomes no radar do Palmeiras

O ex-zagueiro Edu Dracena, atual assessor de futebol do Palmeiras, falou na noite desta sexta-feira sobre a decisão do clube de encerrar as tratativas pela contratação do atacante Rafael Santos Borré (River Plate). E ainda confirmou que Eduard Atuesta (Los Angeles FC), Valentin Castellanos (NY City) e Ademir (América-MG) estão no radar.

Em busca de um reforço para o comando de ataque, o Palmeiras investiu na tentativa de contratar Borré há mais de um mês e chegou a apresentar proposta. Desde então, porém, a pandemia de covid-19 atingiu seu auge no Brasil e, diante de um cenário econômico nebuloso, o clube alviverde decidiu recuar.

“O Palmeiras não está nadando em dinheiro. Pelo contrário”, disse Dracena em entrevista ao Nosso Palestra. “Ninguém mais do que o Palmeiras brigou para ter o Borré. Fizemos de tudo. Mas, infelizmente, chega um momento em que você tem que pensar no futuro e não sabemos o que vai acontecer com essa pandemia”, completou.

O assessor de futebol, por outro lado, confirmou interesse pelo meio-campista colombiano Eduard Atuesta e pelos atacantes Valentin Castellanos e Ademir. O jogador do América-MG, inclusive, se recusou a integrar a deleção do América-MG na recente partida contra o Treze-PB, pela Copa do Brasil, algo que revoltou a diretoria do clube.

“São atletas que estão no radar do Palmeiras, sim. Estamos conversando, vendo qual é a situação desses atletas para, de repente, entrar em negociação para que possam vir”, disse Dracena, citando a bem-sucedida contração do herói do título da Libertadores, antes no Juventude, como exemplo.

“Quando trouxemos o Breno, muita gente criticou e, hoje, vemos o quanto ele representa para o torcedor. Tem que dar oportunidade para esses caras que estão querendo mostrar seu potencial em uma grande equipe. Nem sempre o nome quer dizer que vai jogar”, completou o ex-zagueiro.