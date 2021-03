Iná (Nicette Bruno) puxará a orelha de Manuela (Marjorie Estiano) por acobertar as escapadas de Rodrigo (Rafael Cardoso) em A Vida da Gente. Ela não aceitará que o rapaz caia na gandaia e jogue toda a responsabilidade com Júlia nas costas da irmã de Ana (Fernanda Vasconcellos). “É filha dele, não sua”, criticará a aposentada na novela das seis.

O enteado de Cris (Regiane Alves) será arrastado para uma festa por Nanda (Maria Eduarda de Carvalho), que não suportará ver o rapaz “brincando de casinha” no folhetim de Lícia Manzo. Ele reencontrará Nina (Bianca Comparato) no meio da balada e acabará na cama da ex-namorada nas cenas que serão exibidas na próxima terça (6).

Depois de dormir demais, o galã de Rafael Cardoso perderá a hora e também o primeiro ônibus para Gramado, na serra gaúcha. Ele terá abandonado Porto Alegre e se mudado para o interior a fim de recomeçar a sua vida bem longe de Jonas (Paulo Betti) –que não só rejeitou a própria neta como também colocou o herdeiro para fora de casa.

Iná não esconderá sua irritação com o comportamento do hóspede. “O Rodrigo não podia fazer isso. É o fim da picada”, reclamará a veterana. “Mas fazer o que se ele perdeu a condução, vó? Pelo menos não aconteceu nada”, minimizará a protagonista de Marjorie Estiano.

“Aconteceu, sim. Aconteceu que ele está numa boa porque sabe que você está aqui aguentando as pontas. Ele precisa entender que a Júlia é filha dele, não sua. É você que está dando uma força para ele, e não o contrário. Pior que eu não vou poder ficar com a menina hoje, estão me esperando lá para o desmanche do baile”, reclamará a personagem de Nicette Bruno.

A senhora ainda ressaltará que a neta precisará faltar ao trabalho por causa da irresponsabilidade de Rodrigo. Manuela, a essa altura, passará a atender crianças de um projeto social mantido por Lúcio (Thiago Lacerda). “Ele não fez por mal”, acrescentará a estudante de Psicologia.

“Por bem ou por mal, não é justo. E você vai ter que dar um basta nisso. E é melhor você falar com ele, e não eu. Combinado?”, exigirá a mãe de Eva (Ana Beatriz Nogueira).

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

