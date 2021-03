‘É fissurado com a vitória’

Depois do sucesso no Fortaleza, Rogério Ceni conseguiu superar as críticas no Flamengo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro. Este, porém, não é seu primeiro trabalho em um clube grande. Além da passagem curta pelo Cruzeiro, o ídolo do São Paulo esteve na equipe em 2017.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Pedido especial do treinador, o goleiro Sidão, em entrevista ao ESPN.com.br, relembrou a ligação do ex-goleiro para chamá-lo ao Tricolor paulista e como foi a conversa.

“É um dia marcante pra mim, um dos dias mais especiais da minha vida. Estava na concentração no Botafogo, Rogério me ligou falando que, provavelmente, assumiria como treinador do São Paulo. E, ele acertando, gostaria de contar comigo, se fosse possível. Mas foi um dia bem marcante, poder receber mensagem de um cara como o Rogério Ceni, ainda mais sendo indicado para jogar no São Paulo”, disse.

“Na verdade, ele deixou bem claro que não iria para ser titular. Falou: ‘Ninguém vai trabalhar assim comigo. Nunca trabalhei assim com nenhum treinador, então, o que eu posso te garantir é que você vai estar em um grande clube, com grande estrutura e com condições de trabalhar. Vai ter que conquistar seu espaço’. Me lembro muito bem dessas palavras que ele colocou. Respondi que só precisava estar no grupo e depois me virava”, completou.

play 1:12 Goleiro relembrou o momento de pandemia e afirmou que precisará ‘ter paciência’

Naquele ano, apesar das críticas, o time conseguiu iniciar a temporada com o título da Flórida Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. Sidão relembrou como o treinador conseguiu motivá-lo na decisão.

“Bem na estreia, naquela Florida Cup, tudo era muito novo para mim, muito surpreendente. A gente poder ouvir alguns conselhos dele, principalmente nos pênaltis, foi algo que me marcou muito. Ele não disse nada demais, mas só de estar ouvindo do Rogério Ceni que era o meu momento para brilhar, que era o meu momento, acho que isso que me deu força”, afirmou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No Flamengo, Ceni também vem recebendo algumas críticas, mesmo com a conquista do Brasileirão. Sidão defendeu seu ex-comandante, falando sobre sua forma de trabalhar e dizendo que muitas falas podem estar acima do tom.

“Nosso país é muito difícil, a gente não consegue agradar ninguém. Não tem jeito, vai sempre ter crítica. Quem está fazendo algo construtivo, algo grande, vai receber algum tipo de crítica. Eu não tinha dúvidas de que ele seria um grande treinador e que vai melhorar muito mais, ainda”, avaliou.

“No São Paulo, ele não teve a sequência que deveria e poderia ter tido e mostrar esse valor que mostra hoje. No Fortaleza, ele teve e, no Flamengo, chegou, ganhou título. Tenho certeza que vai continuar trilhando um caminho de sucesso, porque já está muito empenhado, é fissurado com a vitória”, finalizou.