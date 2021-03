O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, falou sobre o atual momento da pandemia no Brasil e sua preocupação com o momento vivido, que ocasionou, inclusive, a paralisação do Campeonato Paulista. Para o treinador, a covid-19 é o “adversário que mais preocupa no momento” e “é hora dos líderes tomarem decisões de liderança”.

“Quem decide, quem manda, tem que ter a perfeita noção da responsabilidade que tem em mãos. E mais: a responsabilidade não é sua, nem minha, é nossa. É o adversário que mais me preocupa nesse momento. Nós temos que encontrar uma solução conjunta e rapidamente tentar estancar a tragédia que estamos assistindo. Temos que fazer isso também para manter a imagem do Brasil aqui fora. O país precisa tomar medidas sérias para travar essa pandemia, o que obviamente vai ter reflexo no futebol”, disse Abel ao portal A Bola.

“Vivemos, de fato, um momento incerto. Precisamos pensar muito bem naquilo que queremos, principalmente os líderes, porque o exemplo vem de cima. Mais do que nunca precisamos que os líderes assumam posições de liderança, porque ser líder e não tomar decisões é fácil. Independentemente de errar ou não, um líder é mesmo isso, tem que assumir, tem que arriscar, tomar decisões, e tem que fazer as regras serem cumpridas. Portanto, tudo isso é algo que me marca e me comove, foram dias difíceis na Grécia, duros, de muita angústia, de muita incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer. Agora, falando do Brasil, é outra dimensão. É assustador”, desabafou o treinador.

Atualmente, o Brasil vive seu pior momento na pandemia, com média de mais de dois mil mortos por dia e leitos de UTI lotados. O Campeonato Paulista, por exemplo, está proibido de ser disputado em São Paulo até 11 de abril. Os clubes aguardam os próximos passos da FPF (Federação Paulista de Futebol) a respeito da continuação do campeonato.