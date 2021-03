‘É quase uma figura materna’

O meio-campista Ilkay Gundogan já trabalhou com dois dos principais treinadores do futebol mundial. No momento, o jogador é comandado por Pep Guardiola, mas antes de chegar ao Manchester City esteve no Borussia Dortmund de Jurgen Klopp.

Em entrevista ao portal Mr Porter, Gundogan apresentou as características de cada um. Ao falar sobre Klopp, o atleta exaltou a relação do treinador com o elenco.

“Klopp era intenso e emocional, assim como é agora no Liverpool. Para mim é quase como uma figura materna. É um motivador nato, prepara a equipe para a batalha”, explicou.

Já em relação a Guardiola, o meia deu destaque para o perfil estrategista.

“Dá uma atenção incrível aos detalhes técnicos do jogo. Quer ter sempre um plano, e isso é algo que os jogadores inteligentes, flexíveis e versáteis gostam”, completou.

Gundogan esteve no Borussia Dortmund por cerca de seis anos. Em 2016, o jogador foi um dos primeiros reforços de Guardiola no Manchester City.