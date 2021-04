Depois de passar dez dias internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Celso Zucatelli recebeu alta nesta quarta-feira (31) e foi para casa terminar o tratamento da doença. O apresentador de 48 anos festejou muito o fato de ter apresentado evolução e se recuperado bem. “É uma batalha”, escreveu ele sobre o período em que esteve na unidade médica.

O jornalista postou vídeos e imagens para registrar o momento em que foi liberado para ir embora do hospital. “Estou emocionado. É uma alegria muito grande poder voltar para casa. É uma batalha esse negócio. Você não sabe o que vai acontecer. A gente não tem ideia. Essa doença é traiçoeira. Só tenho a agradecer muito a Deus”, salientou.

“Obrigado, gente amada, por todas as orações, por toda a torcida, por todas as mensagens, por todo o apoio. Foram dez dias no hospital e a alegria de voltar pra casa não tem tamanho”, acrescentou o apresentador, que se lembrou de todos que o ajudaram em sua recuperação e deixou agradecimento aos profissionais que cuidaram dele, além dos familiares, amigos e fãs.

Zucatelli, que testou positivo para o coronavírus na semana passada, ainda não tem data para voltar ao trabalho na Record. Ele vai continuar o tratamento em sua casa antes de retornar à emissora.

No começo, o comunicador apresentou poucos sintomas, mas dias depois teve complicações e deu entrada no hospital para equilibrar a saturação. Na unidade médica, apresentou melhora após ser submetido a sessões de fisioterapia respiratória.

“Ainda terei muitos agradecimentos a fazer e sigo na recuperação em casa, muito feliz! Minha família e meus amigos, em oração o tempo todo, a minha gratidão não tem tamanho”, concluiu.

Veja a publicação de Celso Zucatelli:

