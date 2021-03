EDC Group abre matrículas para Programa Produzindo Futuros Líderes

A EDC Group, uma multinacional brasileira que atua na América Latina e EUA, está com as inscrições abertas para o seu Programa Produzindo Futuros Líderes, que visa recrutar novos talentos que desejam ingressar no mercado de trabalho e gostam de desafios.

Ao todo, são duas vagas ofertadas, sendo uma para o setor de Engenharia e a outra para o setor Recursos Humanos. Os interessados em participar do programa de trainee devem ter vontade de aprender e desenvolver seu potencial, bem como mobilidade nacional e internacional. Serão aceitos recém-formados com, no máximo, dois anos de formados. Em caso de candidatos estrangeiros, é fundamental ter, ainda, português intermediário.

Além disso, para a área de Recursos Humanos é importante ter experiência prévia na área e contar com algumas habilidades e competências, como ética, proatividade, boa comunicação escrita e oral, facilidade com negociação e com ferramentas tecnológicas, criatividade, entre outras.

No caso da oportunidade para a área de Engenharia, é esperado contato prévio com o segmento, além de formação em tecnólogo ou engenharia elétrica, com ênfase em software ou mecatrônica, bem como bons conhecimentos de Power BI, Excel e Power Point, proatividade, boa comunicação escrita e oral, bom relacionamento interpessoal e criatividade.

Os trainees receberão salário compatível com o mercado e terão direito a benefícios como:

Assistência Médica Cobertura Nacional

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

PLR

Vale Refeição

Vale Alimentação

Vale Transporte/Vale combustível (se necessário)

Auxílio home office

Celular corporativo

Notebook corporativo

Veículo corporativo (se necessário)

Treinamentos presenciais e online, técnicos e comportamentais

Durante o programa, os trainees poderão realizar mentoria com a alta liderança e serão submetidos a desafios diários. A fim de formar futuros líderes, eles também contarão com um planejamento de carreira.

Como se inscrever

Os interessados em ingressar no mercado de trabalho e compor o time da EDC devem realizar suas inscrições até o dia 15 de abril. Os cadastros devem ser realizados diretamente na página do programa, disponível em http://www.edcgroup.com.br/trainees.

