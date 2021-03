Eder revela ‘ajuda’ de Miranda para fechar com São Paulo e diz por que escolheu o clube

O atacante Eder, de 34 anos, foi apresentado de maneira oficial pelo São Paulo nesta quarta-feira e explicou os motivos que o fizeram aceitar a proposta tricolor, após 16 anos fora do Brasil.

Ex-companheiro de Miranda na Inter de Milão e no Jiangsu Suning, da China, Eder contou que o zagueiro teve papel fundamental no acerto dele com o time do Morumbi, ao fazer o meio-campo entre ele e os dirigentes são-paulinos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Temos mais de cinco anos de amizade. Seja na Inter ou na China, temos uma amizade muito bonita. Ele estava para fechar com o São Paulo, os diretores quiseram saber sobre mim, ele passou as informações e fez o meio-campo para a minha negociação com o clube. Hoje estou aqui, muito feliz, vestindo a camisa do São Paulo”, disse o atacante.

Eder contou que, nos últimos meses, foi alvo de consultas e sondagens por parte de outras equipes do Brasil e da Itália, onde se destacou a ponto de defender até a seleção local. Porém, o atacante explicou o que o fez ser seduzido pela oferta do Tricolor.

play 0:14 Jogador do time paulista deixou o goleiro parado, sem chances de defender

“Fui muito sincero no meu primeiro contato. Tive a possibilidade de retornar à Itália em janeiro e no meio do ano, tive procura de times brasileiros também, mas nada muito concreto. Eu gostei da abordagem do São Paulo. Acompanhei os jogos na reta final do ano passado. O São Paulo é um clube enorme, teve uma aproximação muito boa e foi algo que eu gostei”, afirmou.

“Acho um time muito interessante, poderia me encaixar nele. É um time de muita qualidade, nomes experientes e garotos com potencial e vivendo isso no dia a dia, estou vendo isso de perto. O São Paulo pode fazer um grande ano e por isso escolhi esse grupo”.

play 0:13 Reforço do time paulista é conhecido dentro dos grupos como ‘Panita’

Ainda em busca da melhor condição física, Eder realizou alguns treinos com a camisa do São Paulo e acredita em uma rápida adaptação ao Brasil e ao trabalho de Hernán Crespo.

“O Campeonato Chinês acabou em novembro. Venho treinando separado, claro que não igual ao em grupo. Chego em boas condições, fiz cinco, seis treinamentos, terminei todas as atividades. Mas só assim para pegar ritmo. Acho que tenho boas condições. Ainda preciso de um pouco de tempo pra ter ritmo de jogo, mas acho que está tudo dentro de um cronograma. Estamos dentro daquilo que combinamos”.

“Nesses primeiros dias, a única conversa que tive com o Crespo foi de preparação, no modo treinamento, intensidade e conseguir chegar na minha parte física o mais rápido possível. Ainda não falamos sobre adaptação no time, mas acho que isso acontece a partir de agora. O que conta mesmo é o posicionamento de todo grupo, é algo que acontece de maneira coletiva”, finalizou.