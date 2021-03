Éder revela influência de Miranda na sua negociação com o São Paulo

Recém-contratado pelo São Paulo, o experiente atacante Éder irá reeditar pela terceira vez na carreira uma pareceria com o Miranda. Neste domingo, o jogador de 34 anos destacou que está animado para voltar a dividir o gramado com o zagueiro e revelou que ele o influenciou na sua escolha pelo Tricolor.

“O futebol nos dá muitos companheiros, mas o Miranda já é um grande amigo. Criamos uma relação muito boa. Conversei com ele durante as negociações, e ele me falou muito bem do São Paulo. É ídolo da torcida, conhece muito bem o clube e tem me ajudado bastante aqui. O Miranda sempre elogiou os torcedores são-paulinos e demonstrou afeto pelo São Paulo”, disse.

Os dois jogaram juntos tanto na Inter de Milão quanto no Jiangsu Sunin, da China. Ao todo, eles somam 89 partidas juntos, com 43 vitórias, 25 empates e 21 derrotas, além do título do Campeonato Chinês de 2020.

“Nossas famílias estão sempre juntas. E estou feliz de poder jogar com ele mais uma vez. Na Itália, conseguimos recolocar a Internazionale na Liga dos Campeões após um longo período. Depois, fomos campeões na China”, finalizou.

A dupla ainda não tem uma data prevista para estrear com a camisa do São Paulo, já que o Campeonato Paulista está paralisado devido a pandemia da covid-19.