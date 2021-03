Educação entra na lista de atividades essenciais em São Paulo

Educação vira atividade essencial em São Paulo. O decreto do governo paulista foi publicado no sábado (27), dia que o número de mortes no estado voltou a passar a marca de mil.

Um decreto publicado nesse sábado no Diário Oficial passou a classificar as atividades educacionais como essenciais no estado de São Paulo.

Com a decisão, o governo autoriza a retomada das atividades presenciais nas escolas mesmo na fase emergencial.

Na sexta-feira, horas antes do decreto, o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, confirmou que as escolas podem abrir na fase emergencial, mas recomendou atividades virtuais até o dia 11 de abril.

Apesar da recomendação do secretário de Educação, na prática, escolas públicas ou particulares estão autorizadas a retomar as atividades presenciais.

Pressão das escolas particulares

Donos de escolas particulares vêm pressionando para retomar as atividades. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, mesmo com o megaferiado decretado para a cidade de São Paulo, grandes escolas da capital paulista mantiveram as atividades, ainda que online, para os estudantes.

Já um informativo do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual publicado nesse sábado lembrou que uma decisão judicial proibiu a retomada das atividades presenciais nas escolas até o dia 11 de abril. Eles pedem a vacinação de todos os trabalhadores da educação, independente da faixa etária, antes do retorno às aulas.

O governo anunciou que começa a vacinação de professores e funcionários da rede pública e privada de ensino a partir do dia 12, mas apenas pra quem tem mais de 47 anos.

Com o número de mortes por Covid-19 batendo recordes, o governo prorrogou a fase emergencial, a mais restritiva do plano de contingência contra o coronavírus, até o dia 11 de abril.

No dia em que o decreto foi publicado, o estado voltou a ultrapassar a marca de mil mortes por dia, e registrou 1.051 óbitos.