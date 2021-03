Eliminação de Carla Diaz do BBB21 rende melhor ibope desde saída de Karol Conká · .

O paredão que resultou na eliminação de Carla Diaz do BBB21 rendeu à Globo a segunda maior marca da edição no ibope, atrás apenas do dia em que Karol Conká deixou a casa com recorde de rejeição. Diferentemente do que rolou com a rapper, na berlinda da última terça-feira (23) a permanência no jogo foi muito disputada entre a atriz e Rodolffo Matthaus.

Carla deixou o programa com 44,96% dos votos, enquanto o sertanejo teve 44,45% e Fiuk, 10,59%. O programa com a eliminação acirrada marcou 33,4 pontos de audiência na Grande São Paulo e foi sintonizada por 56% dos televisores ligados no horário.

O dia em que Karol Conká perdeu a chance de continuar no jogo, no entanto, ainda ostenta o recorde da edição, com 38,3 pontos de audiência. Entre a saída da cantora e a de Carla, deixaram a atração Lumena (30,9 pontos no ibope) e Projota (31,5).

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 23 de março, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 17,7 Bom Dia São Paulo 8,3 Bom Dia Brasil 9,3 Mais Você 8,0 Encontro com Fátima Bernardes 9,0 SP1 13,2 Globo Esporte 12,5 Jornal Hoje 12,2 Sessão da Tarde: A Última Palavra 11,2 Laços de Família 20,6 Malhação 17,9 A Vida da Gente 21,2 SP2 25,0 Salve-se Quem Puder 27,2 Pronunciamento de Jair Bolsonaro 27,9 Jornal Nacional 30,4 Amor de Mãe 33,7 Big Brother Brasil 21 33,4 Todas as Mulheres do Mundo 14,9 Profissão Repórter 11,0 Jornal da Globo 9,4 Conversa com Bial 6,7 Boletim Rede BBB 5,7 Corujão: O Atirador – Apontando Para a Morte 4,9 Hora 1 4,8 Média do dia (7h/0h): 6,6 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,9 Fala Brasil 4,1 Hoje em Dia 5,6 JR 24h (manhã) 4,8 Balanço Geral 9,1 Belaventura 4,2 JR 24h (tarde 1) 4,0 Cidade Alerta 7,5 JR 24h (tarde 1) 6,4 Jornal da Record 9,8 Pronunciamento de Jair Bolsonaro 9,5 Gênesis 11,8 Topíssima 6,0 Cine Record Especial: A Lista 3,8 JR 24h (madrugada) 3,3 Fala que Eu Te Escuto 1,5 Religioso 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,1 Primeiro Impacto 3,6 Vem Pra Cá 2,9 Bom Dia & Cia 4,5 Cupom Premiado Baú 4,2 Fofocalizando 4,7 Casos de Família 4,6 Triunfo do Amor 6,6 Amores Verdadeiros 7,6 SBT Brasil 5,9 Pronunciamento de Jair Bolsonaro 6,2 Roda a Roda 7,5 Cupom Premiado Baú 7,8 Chiquititas 7,0 Programa do Ratinho 5,2 Cine Espetacular: Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos 5,0 The Noite 3,4 Operação Mesquita 2,6 Conexão Repórter 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,7

Fonte: Emissoras