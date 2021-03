Eliminatórias da Europa: veja os resultados de domingo

Neste domingo, a segunda rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 seguiu sendo realizada. A bola rolou em um total de quinze partidas válidas por seis grupos diferentes no continente europeu. O LANCE! traz os resultados do dia.

Veja os resultados de domingo:



GRUPO B

Geórgia 1×2 Espanha

Kosovo 0x3 Suécia

GRUPO C

Bulgária 0x2 Itália

Suíça 1×0 Lituânia

GRUPO D

Cazaquistão 0x2 França

Ucrânia 1×1 Finlândia

GRUPO F

Dinamarca 8×0 Moldávia

Áustria 3×1 Ilhas Faroés

Israel 1×1 Escócia

GRUPO I

Albânia 0x2 Inglaterra

Polônia 3×0 Andorra

San Marino 0x3 Hungria

GRUPO J

Armênia 2×0 Islândia

Macedônia do Norte 5×0 Liechtenstein

Romênia 0x1 Alemanha