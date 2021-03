Em alta, Ana Clara ganha programa diário sobre BBB21 na Globo · .

Com moral na Globo, Ana Clara Lima vai apresentar a partir de 5 abril o Plantão BBB, programa criado pela emissora para repercutir tudo sobre o reality show, como brigas, romances, resultados de provas, paredões e eliminações. A atração irá ao ar de segunda a sexta após o Jornal Hoje e contará com interação com o público.

Participante do BBB18, a jornalista comemorou a oportunidade. “Estou muito feliz com o convite. Espero que a gente consiga trazer cada vez mais a presença do BBB para o público. Vai ser muito legal ter essa entrada no horário da tarde e ter comigo outras pessoas comentando, recebendo convidados”, afirmou.

“Acho que o público pode esperar um programa leve e divertido para a gente repercutir tudo o que acontece na casa”, completou a apresentadora, que desde 2019 comanda o Bate-papo BBB, no Globoplay.

No seu perfil no Twitter, a ex-sister comemorou a novidade: “A alegria! Vocês não medem! Acabei de ganhar meu primeiro programa na Globo!”.

A possibilidade de um programa sob o comando dela já vinha sendo estudada pela emissora, tanto que J.B. Oliveira, o Boninho, diretor do reality, reconheceu em resposta recente a um seguidor que a ex-BBB merecia mais espaço na televisão.

Do estúdio, Ana Clara conversará, todos os dias, com um comentarista diferente e com convidados especiais. Os “especialistas” no reality se unirão à apresentadora em um bate-papo que vai levar a visão de quem já comenta o programa nas redes sociais direto para a Globo.

O programa é inédito e será exibido nas últimas semanas do BBB21, para repercutir os assuntos mais quentes do confinamento e marcar a reta final da disputa por R$ 1,5 milhão. O Plantão BBB funcionará como uma espécie de boletim e também vai exibir pequenos trechos ao vivo da disputa.

Veja o vídeo:

A partir do dia 5 de abril, tudo o que acontece no #BBB21 vai estar, também, nas tardes da @redeglobo no novo programa Plantão BBB 👏👏 Comandada pela @anaclaraac, a atração será exibida de segunda a sexta, depois do Jornal Hoje, até a Final do #BBB! ❤️ #RedeBBBpic.twitter.com/1WsWEbhZLW

— Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2021

