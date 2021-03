Em dia de Eliminação, brothers acordam no BBB21 | casa BBB

No Jogo da Discórdia da noite de segunda-feira, 29/3, os confinados precisaram dar duas plaquinhas para os colegas: uma de “bloqueado” e outra de “caça-like”. Após a dinâmica, Juliette, que recebeu 7 placas, chorou e desabafou com alguns brothers. Gilberto, que falou que a sister era “caça-like” e que ela não enxuga as lágrimas quando chora, disse que exagerou com a paraibana e pediu desculpas. Ela respondeu: “Você fecha seus ouvidos para mim. Depois que as coisas acontecem, você vem pedindo desculpa e aí quer que eu desculpe”.