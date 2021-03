Em estreia de Ramírez no Beira-Rio, Inter vence o Caxias e vai dormir líder do Gauchão

Pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Caxias por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. A partida foi marcada pela estreia do técnico Ángel Ramírez na casa colorada e pelo retorno de Paolo Guerrero como titular após mais de sete meses.

Edenílson abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo, ao aproveitar cruzamento de Maurício e, da entrada da área, chutar colocado com o pé esquerdo e marcar um golaço. Já nos acréscimos, Thiago Galhardo ampliou.

Com o resultado, o Inter vai dormir na liderança do Gauchão, com 13 pontos conquistados. Caso o Grêmio vença o Juventude na quinta-feira, o Colorado perde no saldo de gols e volta para a segunda colocação. O Caxias, por sua vez, continua em terceiro lugar com 10 pontos, mas disputou apenas cinco partidas.

O Internacional retorna aos gramados no sábado, quando visita o Brasil de Pelotas, às 20 horas (de Brasília), no Bento de Freitas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. No dia seguinte, o Caxias recebe o São Luiz no Centenário.

(INTxCAX) ⏰ 51’/2T: FIM DE PAPO! ✅ VITÓRIA COLORADA! 🚀 Clube do Povo bate o Caxias por 2 a 0 no Gigante – gols de Edenilson e Galhardo. 💪 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/amNF3zSb1k — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 25, 2021

O jogo – O Internacional foi superior durante todo o confronto, mas criou poucas oportunidades claras de gol. No primeiro tempo foram três, sendo a primeira com Praxedes, que recebeu de Nonato e chutou forte, mas para fora, aos cinco minutos.

Aos 11, foi a vez de Guerrero acertar o travessão em cobrança de falta. Aos 24, Heitor exigiu grande defesa de Marcelo Pitol ao mandar uma bomba de dentro da área.

O Caxias só ameaçou o gol de Marcelo Lomba aos 44 minutos, quando Mazola recebeu na área, limpou a marcação e chutou rasteiro no centro da meta colorada.

Na segunda etapa, a primeira chance criada pelo Inter foi justamente o gol. Aos 23 minutos, Maurício recebeu lançamento pela esquerda e cruzou para Edenílson. O camisa 8 dominou na entrada da área e bateu colocado com o pé esquerdo, acertando o ângulo direito de Pitol, que nada pode fazer.

O Caxias respondeu aos 34 minutos. Após cruzamento de Mila, o atacante Giovane Gomez apareceu nas costas da defesa colorada e cabeceou para fora.

Nos minutos finais, o jogo ficou movimentado. Aos 41, Yuri Alberto desperdiçou grande oportunidade ao certar o travessão depois de cruzamento rasteiro de Edenílson. Três minutos depois, Guilherme Mattis foi expulso por impedir Thiago Galhardo de invadir a área e deixou o Caxias com um amenos. Na cobrança da falta, Rodinei chutou forte, mas Pitol defendeu.

Antes do Inter ampliar, ainda deu tempo de Giovane Gomez ficar na cara de Lomba e finalizar forte, mas o goleiro dos donos da casa impediu o empate. No lance seguinte, Thiago Galhardo aproveitou a troca de passes do Inter dentro da área adversária e deu números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 CAXIAS

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 24 de março de 2021, quarta-feira

Hora: 22h (de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna e Claiton Timm

Cartões amarelos: Patrick, Praxedes, Yuri Alberto e Heitor (Internacional); Mazola, Eduardo Diniz e Matheuzinho (Caxias)

Cartão vermelho: Guilherme Mattis (Caxias)

GOLS: Edenílson, aos 23 minutos, e Thiago Galhardo, aos 47 minutos do 2ºT (Internacional)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e Léo Borges; Rodrigo Dourado, Nonato (Edenílson) e Praxedes (Yuri Alberto); Patrick (Maurício), Caio Vidal e Paolo Guerrero (Thiago Galhardo).

Técnico: Miguel Ángel Ramírez

CAXIAS: Marcelo Pitol; Eduardo Diniz (Tontini), Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Marlon e Diogo Oliveira (Matheuzinho); Jhon Cley (Gustavo Ramos), Mazola (Milla) e Giovane Gomez.

Técnico: Rafael Lacerda