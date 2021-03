Em transmissão da F1, Sérgio Maurício se confunde e chama Band de SporTV · .

Contratado pela Band para liderar as coberturas da Fórmula 1, Sérgio Maurício cometeu uma falha logo em sua segunda transmissão pela nova casa. Durante a exibição dos treinos livres da categoria no BandSports, o apresentador se confundiu e chamou o canal de SporTV, ao vivo.

A confusão é compreensível, já que Maurício deixou o canal esportivo para assumir a função na concorrente. Ele foi funcionário do Grupo Globo por 29 anos.

Na Band, o jornalista ganhou a chance de ser o protagonista na cobertura da Fórmula 1. Seu nome era especulado desde que a emissora comprou os direitos da categoria para exibir as provas pelas próximas duas temporadas. No anúncio oficial da F1 na Band no Brasil Urgente, o apresentador José Luiz Datena e o comentarista Reginaldo Leme haviam dito que ele era um dos nomes considerados para a vaga.

Com Maurício na narração, a equipe da Band conta com comentários do experiente Reginaldo Leme e dos ex-pilotos Felipe Giaffone e Max Wilson. Mariana Becker, outra ex-Globo, fica no comando das reportagens in loco nas 23 corridas, incluindo o GP do Brasil, que volta ao calendário nesta temporada.

O Grupo Band vai exibir as 23 provas da Fórmula 1 em 2021 na TV aberta, enquanto os treinos livres e os classificatórios serão transmitidos no Bandsports, na TV paga.

Confira abaixo a gafe protagonizada por Sérgio Maurício:

