Emparedado Rodolffo comenta sobre Fiuk no BBB21: ‘Eu, realmente, não sei o que ele fala por trás de mim’ | casa BBB

O emparedado Rodolffo está no gramado da casa do BBB21 conversando com Caio sobre o jogo. Pouco antes da eliminação desta terça-feira, 30/3, em que o cantor sertanejo disputa a permanência no game contra Juliette e Sarah, no nono Paredão, o artista desabafa: “João (Luiz) me julgou, Camilla (de Lucas) me julgou, Pocah fica em cima do muro, mas com uma leve somatória negativa do que para positiva… É o que eu sinto, vejo, percebo. Quem mais do quarto de lá?”.