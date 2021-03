Emprega Mogi recruta profissionais para preenchimento de mais de 300 vagas

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho? A sua chance pode estar aqui! O Emprega Mogi acaba de anunciar 300 novas vagas de emprego para diversas funções e áreas de atuação.

A plataforma de encaminhamento ao emprego da Prefeitura de Mogi das Cruzes, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, tem chances para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, sendo ideal para quem busca o primeiro emprego ou recolocação.

As oportunidades disponíveis nesta sexta-feira (26) são para as funções de auxiliar comercial, auxiliar de licitações, auxiliar de manutenção industrial, auxiliar de manutenção mecânica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de confecção, auxiliar de serviços gerais, comprador, eletricista de autos, eletromecânico, encarregado de manutenção elétrica, fonoaudióloga, gerente de produção industrial, mecânico, meio oficial de marceneiro, motorista de carreta, operador de produção, pedreiro, pizzaiolo, psicopedagogo, trabalhador rural, técnico em edificações, técnico de manutenção de equipamentos de imagem, técnico em mecatrônica, zelador, entre outras.

A remuneração, jornada de trabalho e benefícios variam de acordo com o empregador. Os requisitos também podem ser diferentes conforme a posição desejada, por isso, é importante que os candidatos confiram as informações antes de seguir com a inscrição.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site do Empresa Mogi, disponível no portal da prefeitura da cidade, para cadastrar seu currículo e/ou atualizar seus dados profissionais e de contato. Além de se candidatar a uma das vagas disponíveis, é possível conferir detalhes sobre cada uma das vagas disponíveis e verificar se o perfil está de acordo com as exigências.

Devido à pandemia de Covid-19, o atendimento está sendo realizado de forma 100% digital, facilitando a candidatura dos interessados. É importante mencionar, no entanto, que o número de vagas disponíveis atualmente está sujeito a alteração sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos cargos.

