Empregos para Operador de Produção: São 800 vagas abertas

Há vagas de empregos para Operador de Produção na Unilever! A empresa começa a semana destacando milhares de vagas de emprego para várias regiões do Brasil. Essas oportunidades, em questão, são destinadas para a região de Valinhos, em São Paulo. Quer obter a tão sonhada carteira assinada? Veja todas as informações disponíveis!

Empregos para Operador de Produção na Unilever

São 800 oportunidades abertas para a Unilever, na região de Valinhos, São Paulo. As vagas compreendem vários benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio funeral, vale-refeição, gympass, plano de aquisição de ações e muitos outros. As atividades disponíveis para quem for contratado no cargo, são:

operação de linhas de acordo com treinamento, de modo a evitar riscos de acidentes;

alcance do plano de produção com qualidade especificada;

apontamentos de produções no sistema;

abertura de linha e consulta de materiais;

preparo de bombonas para a troca de variante;

alimentar caixa;

lubrificar, limpar e inspecionar a linha, de acordo com normas;

realização de pequenos ajustes, de modo a assessorar o operador mecânico especializado;

abertura de perdas administrativas, quando for necessário.

Quem tiver interesse em participar do Processo Seletivo, deve ter em mente os seguintes critérios exigidos:

nível médio completo;

ter experiência em produção.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das 800 vagas de empregos para Operador de Produção na Unilever, os interessados devem acessar o site de seleção e cadastrar currículo. Basta seguir as orientações da página e participar do processo seletivo da empresa.

Quer saber tudo sobre vagas de emprego disponíveis por TODO BRASIL? Mantenha-se atualizado diariamente com as oportunidades divulgadas aqui, no Notícias Concursos!