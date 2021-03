Enfermeira em Amor de Mãe, Isis Valverde estudou rotina de socorristas na pandemia · .

No ar como Betina em Amor de Mãe, Isis Valverde recebeu um desafio para voltar a interpretar a enfermeira na segunda fase da novela. Com a pandemia da Covid-19 e a escolha da autora em colocar a mocinha de volta ao hospital, a atriz realizou encontros online com profissionais da saúde para entender como é a rotina de alguém que trabalha na linha de frente do combate à doença.

“Sem Covid, já achei pesada a experiência no hospital. Imagina agora? Conversei com muita gente online durante a pandemia. Foram vários encontros com todo mundo que faz parte do centro médico da novela e madrinha do meu filho, que trabalha no Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], também me ajudou muito”, disse a artista em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

Logo no começo da segunda fase da trama, Betina desistiu de integrar o quadro de funcionários da PWA para se dedicar à linha de frente do combate à Covid-19. Ela voltou a trabalhar no hospital do Passeio e foi prontamente recebida por Matias (Milhem Cortaz).

Para se preparar para viver uma enfermeira no meio da pandemia de uma doença que ainda era desconhecida aos ouvidos dos especialistas e do público, a atriz se agarrou a longas conversas com a amiga próxima para desabafar sobre a crise sanitária que o Brasil enfrenta.

“Nos momentos difíceis eu ligava para ela e nós duas chorávamos. Foi um estudo muito doloroso”, revelou a artista. Ela também afirmou que, apesar da enfermeira ter enfrentado muitas tragédias durante a novela, acredita em um final feliz para a personagem.

“Vai ter muita lágrima, mas muito sorriso também, porque Betina é uma personagem de esperança. Sua vida já é bem sofrida. Ela apanhou do marido, foi traída, tem um irmão que quer matá-la e se apaixonou por uma cara com uma ex-mulher bruxa. Então, a gente espera um final feliz”, finalizou ela.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final conta com 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

