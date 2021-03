Espanha tem quase 80% de posse de bola, mas precisa de gol nos acréscimos para virar em cima da Geórgia pelas eliminatórias

A Espanha sofreu, mas venceu a primeira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Neste domingo, a equipe de Luis Enrique fez 2 a 1 em cima da Geórgia. No meio de semana, os espanhóis haviam ficado no 1 a 1 com a Grécia.

Os campeões do mundo em 2010 chegaram a ter mais de 80% de bola durante o primeiro tempo, mas pouco criou. Diante de uma retranca forte da equipe da Geórgia, o time de Luis Enrique tinha a bola, mas não tinha criatividade para encontrar espaços.

A melhor chance do primeiro tempo foi do time da casa. Em cabeçada de Kashia, Simón salvou a Espanha de sair atrás no marcador. Mas, aos 42 minutos, o goleiro não pode fazer nada. Kiteishvili acionou Kvaratskhelia para chutar forte e abrir o placar.

No segundo tempo, a dinâmica da partida foi a mesma. A Espanha seguia insistindo, desta vez um pouco mais pelos lados do campo, explorando a velocidade de Jordi Alba. E foi por ali que saiu o empate. Após cruzamento pela esquerda, Ferrán Torres fechou na pequena área para deixar tudo igual.

A partir daí, a Geórgia se fechou totalmente no campo de defesa e exigiu muita criatividade da Espanha, algo que não aconteceu. Luis Enrique apostou em Dani Olmo, Thiago e Iñigo Martínez, mas criava chances sem grandes perigos ao goleiro.

Até que aos 46 minutos do segundo tempo, Dani Olmo percebeu o goleiro adiantado e soltou uma pedrada de fora da área, acertando o ângulo do arqueiro e dando a virada aos visitantes. É a primeira vitória da Espanha na competição.

Geórgia 1 x 2 Espanha

GOLS: Geórgia (Kvaratskhelia) Espanha (Ferran Torres e Dani Olmo)

GEÓRGIA: Loria; Kakabadze (Chabradze), Kashia, Dvali, Giorbelidze; Gvilia, Kankava; Lobzhanidze (Shengelia), Kiteishvili (Beridze), Kvaratskhelia (Kvekveskiri); Zivzivadze (Kvilitaia). Técnico: W.Sagnol.

ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro (Marcos Llorente), Diego Llorente (Iñigo Martínez), Eric García, Jordi Alba; Busquets, Ferran Torres, Fabian Ruiz (Thiago), Pedri, Gil (Dani Olmo); Morata. Técnico: Luis Enrique.

– Espanha teve 80% de posse de bola

– Geórgia não passou dos 20% de posse de bola

– Espanha fez 3 a 2 em finalizações a gol

– Espanha não perde desde outubro de 2020

Classificação

GRUPO B

1. Espanha: 4 pontos

2. Suécia: 3 pontos

3. Grécia: 1 ponto

4. Geórgia: 1 ponto

5. Kosovo: 0 ponto

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no meia de semana, pelas eliminatórias.

Quarta-feira, 31/03, 15h45*, Espanha x Kosovo

Quarta-feira, 31/03, 15h45*, Grécia x Geórgia

*horário de Brasília