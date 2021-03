Herói do título do Palmeiras na Copa Libertadores, Breno Lopes participou da edição desta sexta-feira do programa Gazeta Esportiva. Com uma tatuagem alusiva ao feito, o atacante revê o gol da final diante do Santos diariamente, mas segue empenhado em busca de mais conquistas.

“Com certeza, (revejo o gol) todos os dias, quando acordo. Fizemos um vídeo e meu pai manda direto. Cada vez que vejo aquele gol, me arrepia. Minha família toda”, contou Breno Lopes, com o lance protagonizado no Estádio do Maracanã ainda fresco na memória.

“Quando vi a bola entrando, lembrei de toda a trajetória até o profissional. Quando cheguei ao Palmeiras, fui criticado pela falta de gols. Fiz o primeiro contra o Vasco e meu pai falou para entrar concentrado contra o Santos, porque poderia marcar. Então, deu vontade de chorar. Depois, comecei a sorrir e fui em busca dos meus pais”, contou.

Durante a entrevista à TV Gazeta, Breno Lopes exibiu a tatuagem alusiva ao título da Copa Libertadores, feita na coxa esquerda. E contou como foi convencido pelo pai a não abandonar o sonho de seguir carreira como atleta profissional ainda em sua juventude.

“Com 17 anos, falei que não iria mais jogar bola. Meu pai disse: ‘Não. Até os 22 anos, eu vou te bancar. Não quero que você desista, porque confio em você’. Ele é merecedor de tudo isso que está acontecendo na minha vida também. As pessoas falavam que eu não iria conseguir e meu pai sempre incentivou”, disse Breno, em busca de mais.

“Ter feito o gol do título da Libertadores é gratificante para mim e espero não parar por aí. Quero ajudar o clube fazendo gols e dando assistências. Tenho certeza que, nesse ano, também vamos brigar por várias competições”, disse o atacante, com quatro gols em 26 partidas pelo Palmeiras.