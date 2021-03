Espiral – O Legado de Jogos Mortais: trailer do novo filme da franquia

Após o anúncio de que o novo filme da franquia de terror Jogos Mortais estava antecipando sua data de lançamento, a Lionsgate divulgou o primeiro trailer completo de Espiral – O Legado de Jogos Mortais.

O novo longa aparentemente não está conectado à continuidade maior dos filmes anteriores. Isso cria um novo caminho, ao usar o conceito da série como modelo, mas seguindo sua própria jornada. Dessa forma, uma grande diferença entre os primeiros filmes da série e Espiral é seu elenco, que apresenta estrelas importantes como Chris Rock e Samuel L. Jackson como destaques.

O enredo trata-se de um gênio do crime que desencadeia uma forma distorcida de justiça. Trabalhando na sombra de seu pai, um estimado veterano da polícia (Samuel L. Jackson), o impetuoso Detetive Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e seu parceiro novato (Max Minghella) encarregam-se de uma investigação horrível de assassinatos que lembram o passado horrível da cidade. Involuntariamente preso em um mistério que se aprofunda, Zeke se encontra no centro do jogo mórbido do assassino.

Confira o trailer a seguir.

Em um comunicado sobre a nova data de lançamento do filme, o presidente de distribuição da Lionsgate Motion Picture Group, David Spitz, disse que, com os cinemas agora abertos em Nova York e Los Angeles, e os espectadores retornando para esse tipo de entretenimento, Espiral dá um novo toque a sua franquia favorita.

Ele completou dizendo: “Sabemos que os fãs de Jogos Mortais, bem como aqueles que terão a sua primeira experiência com o universo, ficarão muito intrigados com este emocionante novo filme. Temos orgulho de apoiar os expositores com ele. Estamos confiantes de que o longa dará início a uma robusta temporada de cinema no verão”.

Contudo, um ponto em que Espiral terá semelhança ao universo de Jogos Mortais, é por trás das câmeras, uma vez que o cineasta Darren Lynn Bousman dirigiu o novo filme, que anteriormente trabalho em três das produções da série. O projeto também conta com um roteiro da dupla Josh Stolberg e Pete Goldfinger, que escreveram a oitava e mais recente produção, Jigsaw, de 2017.

Espiral – O Legado de Jogos Mortais chega aos cinemas em 14 de maio.