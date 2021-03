Esposa diz que Branco está fora do tubo, comendo e falando; herói do Tetra segue internado com COVID-19

A mulher do ex-jogador Branco, Cleo Pozzebon, atualizou a situação médica do marido, que está internado desde o dia 16 de março devido à COVID-19.

A esposa diz que Branco “está bem, fora do tubo, comendo e falando”.

“Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já já estará com nosso baixinho e grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu… A sua vida”, disse Cleo, em seu Instagram.

Branco está em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro e chegou a ser intubado.

Atualmente, o campeão mundial de 1994 coordena as categorias de base da seleção brasileira.

Branco durante coletiva da CBF, em 22 de abril de 2019 Lucas Figueiredo/CBF

A CBF informou na terça-feira que o estado de saúde do jogador era “bom”.