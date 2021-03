Lurdes (Regina Casé) verá sua longa procura chegar ao fim em Amor de Mãe. Com um documento em mãos, que mostra o nome de todas as crianças que foram atendidas no hospital do Passeio no ano em que seu filho sumiu, a babá descobrirá o paradeiro de seu filho e confrontará Thelma (Adriana Esteves). “Está na sua casa”, revelará ela ao mostrar que já sabe que Danilo (Chay Suede) é na verdade Domênico.

Tudo terá início através em Betina (Isis Valverde), que encontrará um antigo computador no Hospital do Passeio e o entregará a Raul (Murilo Benício), já que ele está bancando a reforma no local.

Será dessa forma que Vitória (Taís Araujo) conseguirá a lista com os nomes. Ela vasculhará a máquina até se deparar com o documento que mudará a vida de Lurdes. “Tem uma lista com as entradas de todos os pacientes do Hospital do Passeio em 1993. Tá tudo aqui!”, verá a personagem de Taís Araujo.

Rápida, ela fará uma cópia da lista e irá até a casa de Lurdes para entregá-la. A protagonista da trama não perderá tempo e passará noite consultando nome por nome da lista, até que encontrará o registro e entenderá tudo.

Agoniada, ela ligará para Thelma, que não atenderá. Lurdes, então, partirá para a casa da “amiga”. Assim que a comerciante abrir a porta, ela soltará: “Eu encontrei o Domênico, Thelma. E ele está aqui na sua casa. Eu descobri que o Danilo é meu filho”, revelará Lurdes para desespero da vilã.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público em 9 de abril. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#50 – Amor de Mãe voltou! Saiba tudo sobre os primeiros capítulos” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor de Mãe e outras novelas.