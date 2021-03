ESTÁGIO: Schneider Electric recruta estudantes para seu programa

A Schneider Electric, empresa especializada no gerenciamento e automação de energia, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio 2021. Ao todo, serão oferecidas 25 vagas para as cidades de São Paulo (SP), Blumenau (SC), Curitiba (PR) e Eusébio (CE).

Todavia, devido à pandemia de Covid-19, a Schneider Electric vai se adaptar às necessidades locais. Isso significa que enquanto for necessário, todos os estagiários contratados – ou que já integram o programa – trabalharão 100% no sistema de home office.

Com duração de um a dois anos, o programa visa selecionar estudantes para as áreas comercial, recrutamento e seleção, projetos, compras, marketing de produtos, controladoria e logística. Há, ainda, chances para os setores de atendimento ao cliente, engenharia de aplicação, automação industrial, planejamento de produção, design de projetos de automação, qualidade, fiscal, design de mecânica e elétrico para eletrocentros, entre outros.

Neste sentido, serão aceitos estudantes matriculados no ensino superior nos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Marketing, Comunicação, Engenharias, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Matemática, Estatística, e correlatos. Diante do compromisso com a diversidade, 80% das vagas possuem flexibilidade em relação ao idioma inglês.

Os candidatos devem ter formação prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2023, além de disponibilidade para estagiar 30 horas semanais em horário comercial a partir de junho de 2021.

O programa tem como pilares a vivência prática em projetos e desafios reais, interação com áreas e líderes e educação, por meio de capacitação direcionada.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo de seleção e integrar o programa de estágio da empresa devem se inscrever até o próximo dia 9 de abril diretamente no site www.se.com/br/pt/about-us/careers/overview.jsp.

O processo será composto por quatro etapas, sendo inscrição, avaliação Online Hub, entrevista final e admissão. Os contratados terão direito a bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica, assistência odontológica, auxílio academia, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.