Em meio às negociações pela renovação contratual com o São Paulo, o meio-campista Rodrigo Nestor utilizou o seu Twitter para fazer um desabafo. O jogador mostrou descontentamento com o alegações feitas nos últimos dias e explicou uma resposta que deu para um seguidor no domingo.

Após receber uma série de cobranças pela demora nas tratativas pela renovação, Nestor utilizou o termo “bando de frustrados” em sua rede social. Nesta segunda-feira, o jogador explicou que a resposta foi direcionada a falas proferidas em uma live no domingo.

O vínculo de Nestor é válido até novembro deste ano, sendo que o jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de maio. Por conta disso, o São Paulo tem a intenção de resolver a situação com rapidez, esbarrando nos agentes do meio-campista, que têm arrastado as conversas.

Confira o que o jogador escreveu na íntegra:

Boa noite, venho aqui esclarecer a respeito do post “bando de frustrados”. Em momento algum me referi à torcida do São Paulo, postei isso por conta de erros que ouvi em uma live. Coisas que não têm nada a ver com o que faço dentro de campo, e sim duvidando da minha índole e caráter. Estou há 13 anos no clube sem nenhuma bronca ou algum ato que ponha em dúvida quem sou eu. Boa noite!!